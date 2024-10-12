BYD раскрыл цену большого рамного внедорожника мощностью 748 сил

Хотя FCB — это не самый «премиальный» бренд BYD, оснащение очень богатое. У всех кресел есть электроприводы, доступна трёхэкранная передняя панель, 50-дюймовая проекция с дополненной реальностью, ниши с подогревом и охлаждением, аудиосистема с 18 динамиками, а также лидар Huawei. В наличии у местных дилеров Leopard 8 будет в ноябре.