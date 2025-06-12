BYD готовит конкурента внедорожнику Haval H9: первые фотографии

Подтвержденной информации о технике и габаритах нет, но инсайдеры полагают, что в основе рамная платформа DM-O от пикапа Shark и «старших» FCB. Цену спрогнозировать сложно, ведь BYD демпингует на рынке Китая. Однако Leopard 5 стоит от 240 до 330 тысяч юаней, а Leopard 8 — от 380 до 424 тысяч юаней, следовательно, модель с индексом «7» должна стоить в начальной комплектации около 300 тысяч юаней (42 тысячи долларов).