Новый суперкар Ferrari с атмосферным V12 оценили в рублях

Мировые продажи только стартовали, но российская цена уже есть

Новый суперкар Ferrari с атмосферным V12 оценили в рублях. На сайте бесплатных объявлений появился родстер 12Cilindri Spider: самую свежую модель из Маранелло готовы привезти в нашу страну за 87 миллионов рублей. Автомобиль из наличия точно такой же, как на фирменных фотографиях: с серо-зелёным кузовом сочетается оранжево-коричневый салон и серебристые колёсные диски. В Европе цены стартуют с 435 тысяч евро (45,5 миллиона рублей).