Парковщик в США отдал Ferrari 73-летнего адвоката 28-летнему мужчине

Парковщик одного из отелей в американском Сент-Питерсберге отдал ключи от желтой Ferrari 458 Spider стоимостью 300 000 долларов 28-летнему мужчине, хотя владельцем машины является 73-летний адвокат, приехавший в отель на мероприятие. Инцидент произошел летом 2017 года, но известно о нем стало сейчас. Об этом сообщает Tampa Bay Times.

В полицейском отчете говорится, что молодой мужчина по имени Леви Майлс в сопровождении 24-летней Хлои Риммер подошел к сотруднику парковочной службы комплекса и потребовал выдать ему ключи от Ferrari. На просьбу предъявить талон, который выдается, когда автомобиль забирают сотрудники службы, он заявил, что документ находится в машине.

Несмотря на это, Майлс получил ключи от автомобиля и уехал на нем, не предъявив сотрудникам парковочный талон.

Полиция задержала Майлса и Риммер примерно через час. 28-летний мужчина заявил, что не угонял автомобиль, а получил ключи от него от сотрудника парковочной службы. Леви отметил также, что собирался вернуть автомобиль к отелю после поездки.

После задержания на центральной консоли суперкара нашли два грамма кокаина, а у Хлои Риммер – марихуану.

Теперь Майлса обвиняют в угоне автомобиля, хранении наркотиков и вождении с аннулированным водительским удостоверением. Риммер обвиняют только в хранении наркотиков.

В свою очередь, владелец автомобиля, Джеймс Фаулер, подал в суд как на отель, где проходило мероприятие, так и на оператора парковки гостиничного комплекса.

В 2015 году парковщик римского отеля должен был доставить одному из гостей его суперкар Ferrari 599 GTO 2012 года выпуска. Во время поездки от парковки до места передачи машины сотрудник службы перепутал педали и врезался в магазин. Стоимость автомобиля составляет 319 000 евро.

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