Редкий Ferrari 250 GT пустят с молотка за 500 миллионов рублей

Автомобиль от итальянского автопроизводителя и так довольно редкий — Ferrari выпустила всего 40 кабриолетов GT 250 Series I, но доработки от компании Pininfarina получили лишь четыре из них. Один из четырех кабриолетов, получивших закрытые стеклом фары, новые воздухозаборники и бампера, готовится уйти с молотка.
Первым владельцем этого автомобиля был один из VIP-клиентов производителя, принц Алессандро Русполи. Ferrari сделали для него черный глянцевый кабриолет с множеством хромированных деталей, а салон отделали зеленой кожей. В тон обивке кресел сделали коврики и дверные карты. Довольно необычный цвет, но он добавляет автомобилю эксклюзивности, выделяя его даже на фоне остальных экземпляров.
Ближе к началу 1970-х Русполи продал автомобиль. Кабриолет побывал в руках нескольких поклонников, но в итоге был переправлен в Америку, где новый владелец взялся за полную реставрацию. В 1994 году 250 GT даже получил несколько наград на конкурсах элегантности, а в 1996 году получил звание лучшего автомобиля на конкурсе винтажных автомобилей FCA Vintage Concours.
Эксперты полагают, что конечная стоимость автомобиля достигнет отметки в 8 миллионов долларов. Учитывая, что в конце июня итальянский суд признал Ferrari 250 GTO произведением искусства, такая цена звучит довольно реалистично. По решению суда, теперь ни одна компания не может копировать или использовать похожие элементы, в своих автомобилях.
В августе прошлого года один из спорткаров Ferrari 250 GTO был продан на аукционе за сумму в 44,8 миллиона долларов (2,8 миллиарда рублей по текущему курсу), а двумя месяцами ранее с молотка уже еще один спорткар Ferrari 250 GTO за рекордные для аукционов 70 миллионов долларов (4,4 миллиарда рублей). Оба автомобиля приобрели коллекционеры редких автомобилей, которые не стали раскрывать свои имена.