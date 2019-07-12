Редкий Ferrari 250 GT пустят с молотка за 500 миллионов рублей

Ближе к началу 1970-х Русполи продал автомобиль. Кабриолет побывал в руках нескольких поклонников, но в итоге был переправлен в Америку, где новый владелец взялся за полную реставрацию. В 1994 году 250 GT даже получил несколько наград на конкурсах элегантности, а в 1996 году получил звание лучшего автомобиля на конкурсе винтажных автомобилей FCA Vintage Concours.

Эксперты полагают, что конечная стоимость автомобиля достигнет отметки в 8 миллионов долларов. Учитывая, что в конце июня итальянский суд признал Ferrari 250 GTO произведением искусства, такая цена звучит довольно реалистично. По решению суда, теперь ни одна компания не может копировать или использовать похожие элементы, в своих автомобилях.