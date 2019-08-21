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16:39

Первую Ferrari Элтона Джона продадут на аукционе

Ferrari 365 GTB/4 1972 года выпуска пустят с молотка 21 сентября

В Великобритании продадут на аукционе Ferrari 365 GTB/4 Daytona, принадлежавшую Элтону Джону. Музыкант владел итальянским суперкаром с 1973 по 1975 год. За 47-летний автомобиль рассчитывают выручить как минимум полмиллиона долларов.

В комплекте с автомобилем аукционный дом готов предоставить весь пакет документов, в том числе бланки заказов, сервисную книжку и сертификат, подтверждающий пробег в 82 тысячи миль (около 132 тысяч километров). Олдтаймер находится в отличном состоянии и заводской краске, обновлению подверглась лишь отделка салона.

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Классическая Ferrari 365 GTB/4 Daytona оснащалась 4,4-литровым двенадцатицилиндровым двигателем с углом развала в 60 градусов. Мотор мощностью 353 лошадиные силы позволял купе набирать первую «сотню» за 5,1 секунды и достигать максимальной скорости 280 километров в час.

Торги в Поло-клубе Далласа Берстона в Великобритании начнутся 21 сентября. По оценкам специалистов, за Ferrari 365 GTB/4 Daytona с историей можно выручить от 425 000 до 475 000 фунтов стерлингов (около 34-38 миллионов рублей по текущему курсу).

Источник: carscoops.com