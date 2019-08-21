Первую Ferrari Элтона Джона продадут на аукционе

В комплекте с автомобилем аукционный дом готов предоставить весь пакет документов, в том числе бланки заказов, сервисную книжку и сертификат, подтверждающий пробег в 82 тысячи миль (около 132 тысяч километров). Олдтаймер находится в отличном состоянии и заводской краске, обновлению подверглась лишь отделка салона.