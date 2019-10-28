Посмотрите на новый Ferrari 488 GT3 Evo, на который потратили 18 тысяч часов

Для новинки использовалась та же колесная база, что и 488 GTE Evo: это позволило оптимизировать износ резины. Кроме того, инженерам удалось снизить вес автомобиля, в том числе благодаря новому гоночному креслу, разработанному Ferrari совместно с Sabelt и соответствующему требованиям FIA. Такое сиденье не только более жесткое и прочное, но и легче на 2,4 килограмма за счет использования новых ремней и пряжки. Мотор остался прежним: в движение гоночный 488 GT3 Evo приводит V8 твин-турбо объемом 3,9 литра мощностью 650 лошадиных сил.