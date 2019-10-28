Посмотрите на новый Ferrari 488 GT3 Evo, на который потратили 18 тысяч часов

Особое внимание было уделено улучшению аэродинамики гоночного 488 GT3 Evo. В частности, автомобиль получил новый бампер, вентиляционные отверстия на крыльях стали больше, форма дверей была доработала для лучшего распределения боковых потоков воздуха. В результате улучшений прижимная сила возросла, а вместе с тем повысилась устойчивость.
Для новинки использовалась та же колесная база, что и 488 GTE Evo: это позволило оптимизировать износ резины. Кроме того, инженерам удалось снизить вес автомобиля, в том числе благодаря новому гоночному креслу, разработанному Ferrari совместно с Sabelt и соответствующему требованиям FIA. Такое сиденье не только более жесткое и прочное, но и легче на 2,4 килограмма за счет использования новых ремней и пряжки. Мотор остался прежним: в движение гоночный 488 GT3 Evo приводит V8 твин-турбо объемом 3,9 литра мощностью 650 лошадиных сил.
Новый обвес и улучшения, которые получил 488 GT3 Evo 2020 года, доступны и в виде комплектов для модернизации существующих автомобилей. Также можно заказать пакет 24H/Endurance, который включает передний бампер с дополнительным блоком освещения, карбоновое сцепление, тормозные суппорты от GTE и стальные колесные гайки.
Уникальные Ferrari, созданные в единственном экземпляре
Вместе с 488 GT3 Evo на Ferrari Finali Mondiali дебютировал 488 Challenge Evo для собственного гоночного монокубка итальянского автопроизводителя. Комплект обновлений позволил улучить прижимную силу на 50 процентов по сравнению с 488 Challenge, который был представлен три года назад.
В частности, была изменена длина переднего свеса, а за распределение воздушных потоков из боковых вентиляционных отверстий теперь отвечают поворотные лопасти в переднем сплиттере. Важное новшество – возможность настраивать прижимную силу без изменения дорожного просвета. Таким образом, перед гонкой можно выбрать нужную конфигурацию в зависимости от характеристик конкретной трассы и погодных условий.