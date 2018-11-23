Видео: книга о Ferrari за 1,9 миллиона рублей

Il Fascino Ferrari — это 480 страниц с сотнями уникальных фотографий, рисунков и эскизов из архивов итальянской марки и частных коллекционеров. Книга выпущена в двух вариантах: Collector’s и Art Edition. Последний вышел ограниченным тиражом в 250 экземпляров, и именно он предлагается с уникальным чехлом и подставкой. Первый — более доступный: его цена всего 4500 фунтов стерлингов (380 тысяч рублей по текущему курсу).