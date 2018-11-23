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15:35

Видео: книга о Ferrari за 1,9 миллиона рублей

Издание имеет подставку в виде двигателя V12

На странице сообщества Drivetribe в Facebook появилось видео с демонстрацией книги Il Fascino Ferrari, выпущенной издательским домом Taschen в сотрудничестве с итальянским журналистом Пино Алтиеви. Ее особенность — алюминиевая подставка в виде двигателя V12 и цена в 22500 фунтов стерлингов или 1,9 миллиона рублей.

Il Fascino Ferrari — это 480 страниц с сотнями уникальных фотографий, рисунков и эскизов из архивов итальянской марки и частных коллекционеров. Книга выпущена в двух вариантах: Collector’s и Art Edition. Последний вышел ограниченным тиражом в 250 экземпляров, и именно он предлагается с уникальным чехлом и подставкой. Первый — более доступный: его цена всего 4500 фунтов стерлингов (380 тысяч рублей по текущему курсу).

Видео: Drivetribe

Цена самой дорогой книги о Ferrari составляет 38 400 евро (2,9 миллиона рублей). За столько аукционный дом Sotheby’s продал издание The Official Ferrari Opus, Diamante Edition с чехлом из углепластика и отделкой белыми бриллиантам.

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