Владельцы Ferrari выделили 10 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Помимо денежных средств, которые передадут Департаменту гражданской защиты Италии, принадлежащий семье Аньелли холдинг Exor N.V и дочерние FCA, Ferrari, CNH Industrial и Ermenegildo Zegna приобрели 150 аппаратов для вентиляции лёгких и другую медицинскую технику. Причем всё закупленное оборудование уже готово к немедленной отгрузке в Италию.
Кроме того, прокатная фирма Leasys, принадлежащая финансовой организации FCA Bank, предоставит итальянскому отделению Красного креста и некоммерческой итальянской волонтерской ассоциации ANPAS бесплатный доступ к собственному парку автомобилей. Их будут использоваться для доставки еды, лекарств и перевозки пожилых людей по всей стране.
Также Аньелли предложили Департаменту гражданской защиты бесплатную помощь в поиске и транспортировке любых медикаментов, необходимых для лечения инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2.
Пандемия уже нанесла серьёзный урон автомобильной отрасли, и большинство европейских предприятий прекратили работу. В том числе остановлены сборочные площадки Ferrari в Маранелло и Модене, а концерн FCA заморозил заводы в Италии, Польше и Сербии.