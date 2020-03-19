Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
11:44

Владельцы Ferrari выделили 10 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Кроме того, семья Аньелли через подконтрольные компании закупила медицинское оборудование

Аэродинамическая труба в Маранелло, построенная по проекту архитектора Ренцо Пиано.
Алексей Носаченко
Семья Аньелли, через холдинг Exor N.V. контролирующая концерн Fiat Chrysler Automobiles и Ferrari, выделила 10 миллионов евро на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на корпоративном сайте Ferrari.

Помимо денежных средств, которые передадут Департаменту гражданской защиты Италии, принадлежащий семье Аньелли холдинг Exor N.V и дочерние FCA, Ferrari, CNH Industrial и Ermenegildo Zegna приобрели 150 аппаратов для вентиляции лёгких и другую медицинскую технику. Причем всё закупленное оборудование уже готово к немедленной отгрузке в Италию.

Кроме того, прокатная фирма Leasys, принадлежащая финансовой организации FCA Bank, предоставит итальянскому отделению Красного креста и некоммерческой итальянской волонтерской ассоциации ANPAS бесплатный доступ к собственному парку автомобилей. Их будут использоваться для доставки еды, лекарств и перевозки пожилых людей по всей стране.

Также Аньелли предложили Департаменту гражданской защиты бесплатную помощь в поиске и транспортировке любых медикаментов, необходимых для лечения инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2.

Пандемия уже нанесла серьёзный урон автомобильной отрасли, и большинство европейских предприятий прекратили работу. В том числе остановлены сборочные площадки Ferrari в Маранелло и Модене, а концерн FCA заморозил заводы в Италии, Польше и Сербии.

Источник: Ferrari