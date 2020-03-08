На продажу выставили Ferrari Enzo, на которой ездил Михаэль Шумахер

Хотя будущий семикратный чемпион мира ездил на Enzo на Нюрбургринге в 2002 году, до 2004 года автомобиль находился в собственности Ferrari. Первый частный владелец суперкара купил его в 2004 году и перепродал в Великобританию в 2014-м. На Туманном Альбионе Enzo несколько лет был частью коллекции из пяти гиперкаров итальянской марки.
Эта Ferrari Enzo покрашена в фирменный алый цвет, но отличается от других 399 суперкаров интерьером, обшитым красной кожей, и украшенным вставками из углеродного волокна. Такое сочетание характерно для ранних Enzo и напоминает о предшественнике модели — Ferrari F40.
Ferrari Enzo оснащается 6,0-литровым атмосферным V12 мощностью 660 лошадиных сил. Трансмиссия — автоматическая секвентальная, 6-ступенчатая, привод — на заднюю ось.
Стартовая цена Ferrari Enzo держится в секрете, но с учётом истории автомобиля, состояния и малого пробега, итоговая сумма лота может превысить отметку 2,5 миллиона долларов. Например, аналогичный суперкар с пробегом 5825 километров, принадлежавший модельеру Томми Хилфигеру, три года назад нашёл покупателя за 2 миллиона 695 тысяч долларов.