На продажу выставили Ferrari Enzo, на которой ездил Михаэль Шумахер

Хотя будущий семикратный чемпион мира ездил на Enzo на Нюрбургринге в 2002 году, до 2004 года автомобиль находился в собственности Ferrari. Первый частный владелец суперкара купил его в 2004 году и перепродал в Великобританию в 2014-м. На Туманном Альбионе Enzo несколько лет был частью коллекции из пяти гиперкаров итальянской марки.