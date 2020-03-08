Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
8 марта, 20:20

На продажу выставили Ferrari Enzo, на которой ездил Михаэль Шумахер

С молотка пустят раннюю версию суперкара Enzo 2002 года выпуска

© Tom Hartley Jnr
Сергей Ильин
Британский аукционный дом Tom Hartley Jnr готов расстаться с Ferrari Enzo, которую в августе 2002 года на специальном мероприятии Ferrari Racing Days пилотировал Михаэль Шумахер. Суперкар находится в идеальном состоянии: за восемнадцать лет автомобиль проехал всего 6458 километров. История лота подтверждена документально.

Хотя будущий семикратный чемпион мира ездил на Enzo на Нюрбургринге в 2002 году, до 2004 года автомобиль находился в собственности Ferrari. Первый частный владелец суперкара купил его в 2004 году и перепродал в Великобританию в 2014-м. На Туманном Альбионе Enzo несколько лет был частью коллекции из пяти гиперкаров итальянской марки.

>
Reload
1 / 8

Эта Ferrari Enzo покрашена в фирменный алый цвет, но отличается от других 399 суперкаров интерьером, обшитым красной кожей, и украшенным вставками из углеродного волокна. Такое сочетание характерно для ранних Enzo и напоминает о предшественнике модели — Ferrari F40.

>
Reload
1 / 9

Ferrari Enzo оснащается 6,0-литровым атмосферным V12 мощностью 660 лошадиных сил. Трансмиссия — автоматическая секвентальная, 6-ступенчатая, привод — на заднюю ось.

Стартовая цена Ferrari Enzo держится в секрете, но с учётом истории автомобиля, состояния и малого пробега, итоговая сумма лота может превысить отметку 2,5 миллиона долларов. Например, аналогичный суперкар с пробегом 5825 километров, принадлежавший модельеру Томми Хилфигеру, три года назад нашёл покупателя за 2 миллиона 695 тысяч долларов.

Источник: Tom Hartley Jnr