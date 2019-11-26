Ferrari выставила на продажу двигатель с чемпионского болида Шумахера

Ferrari оценила мотор в 90 тысяч долларов (около 5 миллионов 753 тысяч рублей по текущему курсу). За эти деньги покупатель получит готовый элемент интерьера, поскольку двигатель установлен на подставку и лишён навесного оборудования. Силовой агрегат доступен для предварительного заказа.

Для сравнения: работоспособный мотор 760-сильный V12 3.0 от «формульной» Ferrari Tipo 044/1 образца 1995 года три месяца назад продавался на ebay.com за 375 тысяч долларов (24 миллиона рублей).