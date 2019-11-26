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12:40

Ferrari выставила на продажу двигатель с чемпионского болида Шумахера

Силовой агрегат от Ferrari F2002-GA доступен на официальном сайте марки

© Ferrari
В фирменном магазине Ferrari продаётся мотор с одной из лучших машин в истории Формулы-1 — доминирующей Ferrari F2002-GA. В руках Михаэля Шумахера и Рубенса Баррикелло болид одержал 15 побед в 17 гонках. «Скудерия» досрочно завоевала Кубок конструкторов, а Шумахер стал пятикратным чемпионом мира.

За разработку двигателя отвечал Паоло Мартинелли, в тот момент главный моторист гоночной команды Ferrari. Инженеру удалось создать невероятно мощный и надёжный агрегат: трёхлитровая V-образная атмосферная «десятка» с углом развала 90 градусов выдавала 835 лошадиных сил при 17 800 оборотов в минуту и отличалась удельной мощностью 279 «лошадей» на литр.

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«Михаэль выиграл свой третий титул в личном зачёте с Ferrari после всего лишь одиннадцати гонок, а четвёртый подряд кубок конструкторов мы завоевали после тринадцати гонок. Нам удалось в общей сложности набрать 221 очко — столько же, сколько все другие команды вместе взятые. Фантастика», — вспоминал сезон 2002 года Жан Тодт, руководитель гоночной команды Ferrari с 1993 по 2008 год.

Ferrari оценила мотор в 90 тысяч долларов (около 5 миллионов 753 тысяч рублей по текущему курсу). За эти деньги покупатель получит готовый элемент интерьера, поскольку двигатель установлен на подставку и лишён навесного оборудования. Силовой агрегат доступен для предварительного заказа.

Для сравнения: работоспособный мотор 760-сильный V12 3.0 от «формульной» Ferrari Tipo 044/1 образца 1995 года три месяца назад продавался на ebay.com за 375 тысяч долларов (24 миллиона рублей).

Источник: store.Ferrari.com