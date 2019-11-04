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18:18

Посмотрите на шоколадную Ferrari Шумахера, которую делали 800 часов

Чемпионский болид Ferrari F2004 обзавёлся сладкой копией в натуральную величину

© Twitter, Radio Bruno
На итальянском кондитерском фестивале Sciocola представили гоночный болид Формулы-1, полностью сделанный из шоколада.

Необычное угощение создал для фестиваля Sciocola в итальяноской Модене 39-летний шоколатье Мирко Далла Веккья. Совместно со скульптором Алессандро Марроне кондитер сделал формульный болид Михаэля Шумахера из шоколада в масштабе 1:1!

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Фото: Шоколадная копия Ferrari F2004

На гигантское угощение ушло свыше 800 часов работы, и результат оказался поразительно похож на оригинал: у сладкой Ferrari F2004 есть необходимые «аэродинамические элементы» и фирменные логотипы с «гарцующим жеребцом».

Ferrari F2004 — одна из самых успешных машин в истории Формулы-1. Пилоты Ferrari одержали по ходу чемпионата, состоящего из 18 Гран-При, 15 побед. Именно за рулём Ferrari F2004 Михаэль Шумахер завоевал свой седьмой и последний титул.

Десять лет назад болельщики уже приготовили сладкую копию чемпионской Ferrari — шоколадный болид F2008 представили на спонсорском мероприятии итальянской команды. Тогда на изготовление болида ушло две тонны бельгийского шоколада, а над кулинарным шедевром работали 21 кондитер.

Источник: Twitter, Radio Bruno