Посмотрите на шоколадную Ferrari Шумахера, которую делали 800 часов

Необычное угощение создал для фестиваля Sciocola в итальяноской Модене 39-летний шоколатье Мирко Далла Веккья. Совместно со скульптором Алессандро Марроне кондитер сделал формульный болид Михаэля Шумахера из шоколада в масштабе 1:1!
Фото: Шоколадная копия Ferrari F2004
На гигантское угощение ушло свыше 800 часов работы, и результат оказался поразительно похож на оригинал: у сладкой Ferrari F2004 есть необходимые «аэродинамические элементы» и фирменные логотипы с «гарцующим жеребцом».
Ferrari F2004 — одна из самых успешных машин в истории Формулы-1. Пилоты Ferrari одержали по ходу чемпионата, состоящего из 18 Гран-При, 15 побед. Именно за рулём Ferrari F2004 Михаэль Шумахер завоевал свой седьмой и последний титул.
Десять лет назад болельщики уже приготовили сладкую копию чемпионской Ferrari — шоколадный болид F2008 представили на спонсорском мероприятии итальянской команды. Тогда на изготовление болида ушло две тонны бельгийского шоколада, а над кулинарным шедевром работали 21 кондитер.