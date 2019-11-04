Посмотрите на шоколадную Ferrari Шумахера, которую делали 800 часов

Десять лет назад болельщики уже приготовили сладкую копию чемпионской Ferrari — шоколадный болид F2008 представили на спонсорском мероприятии итальянской команды. Тогда на изготовление болида ушло две тонны бельгийского шоколада, а над кулинарным шедевром работали 21 кондитер.