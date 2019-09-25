Видео: эволюция Ferrari F355 на примере 14 видеоигр

Ferrari F355 выпускался с 1994 по 1999 год. Модель предлагалась в кузове берлинетта (купе), тарга и спайдер (родстер). Помимо обычных версий, в линейке F355 была модификация GTS со съемной жесткой крышей, гоночная F355 Challenge и лимитированное издание Serie Fiorano с подвеской от F355 Challenge и карбоновым декором салона. Модель оснащалась двигатель 3.5 V8 мощностью 380 сил и 363 Нм момента и могла разгоняться до «сотни» за 4,6 секунды.