Видео: эволюция Ferrari F355 на примере 14 видеоигр

Всего автору ролика удалось объединить сцены из 14 игр. Самая ранняя — Need for Speed II: Special Edition — вышла в 1997 году, а новейшая — Forza Horizon 4 — в 2018-м. Несложно заметить, что по мере «взросления» графики преображался и сам Ferrari F355: прорисовка автомобиля становилась более детальной и качественной.
Видео: Cars in Video Games
Ferrari F355 выпускался с 1994 по 1999 год. Модель предлагалась в кузове берлинетта (купе), тарга и спайдер (родстер). Помимо обычных версий, в линейке F355 была модификация GTS со съемной жесткой крышей, гоночная F355 Challenge и лимитированное издание Serie Fiorano с подвеской от F355 Challenge и карбоновым декором салона. Модель оснащалась двигатель 3.5 V8 мощностью 380 сил и 363 Нм момента и могла разгоняться до «сотни» за 4,6 секунды.