Уникальный Ferrari F40 султана Брунея восстановили в заводском цвете

Султан Брунея Хассанал Болкиах заказал партию Ferrari F40 в конце 1980-х — автомобили монарха отличались от обычных F40 правым расположением руля, оригинальной цветовой гаммой, недоступной другим клиентам (F40 красились только в красный цвет), форсированными двигателями и нестандартным интерьером. Компания Ferrari отказалась выпускать автомобили, ориентированные на левостороннее движение, поэтому доработкой спорткаров занялось ателье Pininfarina.
Ferrari F40 выпускались с 1987 по 1992 годы. Всего было сделано 1315 автомобилей. Под капотом модели — 2,9-лировый турбированный двигатель V8 мощностью 479 лошадиных сил. С места до ста километров в час суперкар разгоняется за 4,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 321 километр в час.
Фото: www.instagram.com/alexpenfold/
Экземпляр Ferrari F40, попавший в руки DK Engineering, первоначально был выпущен в матовом сером цвете с красной окантовкой, получил бежевый кожаный салон и более комфортные кресла от модели Testarossa. После султана Брунея автомобиль попал в Великобританию, где сменил много владельцев, лишился уникального интерьера и был перекрашен в обычный красный цвет.
Британские реставраторы вернули Ferrari F40 первоначальный оттенок, провели ревизию технического состояния и установили на спорткар красные кресла с трековой версии F40 LM.
Во сколько обошлись восстановительные работы не сообщается. С учётом ценности Ferrari F40, нынешний владелец останется в выигрыше, ведь в январе 2018 года автомобиль до реставрации был куплен за два миллиона фунтов стерлингов (около 154 миллионов рублей по актуальному курсу).