Уникальный Ferrari F40 султана Брунея восстановили в заводском цвете

Экземпляр Ferrari F40, попавший в руки DK Engineering, первоначально был выпущен в матовом сером цвете с красной окантовкой, получил бежевый кожаный салон и более комфортные кресла от модели Testarossa. После султана Брунея автомобиль попал в Великобританию, где сменил много владельцев, лишился уникального интерьера и был перекрашен в обычный красный цвет.

Британские реставраторы вернули Ferrari F40 первоначальный оттенок, провели ревизию технического состояния и установили на спорткар красные кресла с трековой версии F40 LM.