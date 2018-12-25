На аукционе Sotheby's продадут уникальный лемановский Ferrari F40

В основу Ferrari F40 LM с номером шасси «74045» лег предсерийный прототип дорожного суперкара, который в 1992 году продали участнику серий «Ле-Ман» и IMSA Рене Херцогу. Он сразу же передал машину Michelotto для постройки LM-версии. В 1995 суперкар продали команде GT Racing, которая принимала участие в европейском чемпионате GT.
В апреле, на предварительных заездах участников «24 часов Ле-Мана», новый владелец машины — французская команда Pilot-Aldix, стала пятой в общем зачете и оказалась самой быстрой в классе GT1. В квалификации F40 LM приехал седьмым и вторым соответственно. Марафон Pilot-Aldix закончила на 12 месте в общем зачете и шестое в GT1. Это результат считает лучшим в гоночной истории Ferrari F40.
От обычной F40 лемановская версия суперкара отличается увеличенной отдачей 2,9-литровой твин-турбо «восьмерки». Вместо 478 сил и 577 Нм момента она выдавала 720 сил и 706 Нм момента. С места до 100 километров в час F40 LM разгонялся за 3,1 секунды — на секунду быстрее дорожной машины. Максимальная скорость суперкара составляла 367 километров в час.
Кроме этого, F40 LM получил облегченный обвес, более жесткую подвеску, усиленные тормоза и гоночную трансмиссию.