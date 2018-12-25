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11:01

На аукционе Sotheby's продадут уникальный лемановский Ferrari F40

За гоночный суперкар планируют выручить до шести миллионов долларов

Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги уникальный лемановский Ferrari F40 LM, построенный ателье Michelotto по заказу гонщика Рене Херцога. Автомобиль предварительно оценили в 5,3-6,1 миллиона долларов (364,9-419,45 миллиона рублей).

В основу Ferrari F40 LM с номером шасси «74045» лег предсерийный прототип дорожного суперкара, который в 1992 году продали участнику серий «Ле-Ман» и IMSA Рене Херцогу. Он сразу же передал машину Michelotto для постройки LM-версии. В 1995 суперкар продали команде GT Racing, которая принимала участие в европейском чемпионате GT.

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В апреле, на предварительных заездах участников «24 часов Ле-Мана», новый владелец машины — французская команда Pilot-Aldix, стала пятой в общем зачете и оказалась самой быстрой в классе GT1. В квалификации F40 LM приехал седьмым и вторым соответственно. Марафон Pilot-Aldix закончила на 12 месте в общем зачете и шестое в GT1. Это результат считает лучшим в гоночной истории Ferrari F40.

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От обычной F40 лемановская версия суперкара отличается увеличенной отдачей 2,9-литровой твин-турбо «восьмерки». Вместо 478 сил и 577 Нм момента она выдавала 720 сил и 706 Нм момента. С места до 100 километров в час F40 LM разгонялся за 3,1 секунды — на секунду быстрее дорожной машины. Максимальная скорость суперкара составляла 367 километров в час.

Кроме этого, F40 LM получил облегченный обвес, более жесткую подвеску, усиленные тормоза и гоночную трансмиссию.

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