На аукционе Sotheby's продадут уникальный лемановский Ferrari F40

От обычной F40 лемановская версия суперкара отличается увеличенной отдачей 2,9-литровой твин-турбо «восьмерки». Вместо 478 сил и 577 Нм момента она выдавала 720 сил и 706 Нм момента. С места до 100 километров в час F40 LM разгонялся за 3,1 секунды — на секунду быстрее дорожной машины. Максимальная скорость суперкара составляла 367 километров в час.

Кроме этого, F40 LM получил облегченный обвес, более жесткую подвеску, усиленные тормоза и гоночную трансмиссию.