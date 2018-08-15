Уникальный 48-летний прототип Ferrari научили ездить

Владелец компании Scuderia Cameron Glickenhaus Джеймс Гликенхаус полностью восстановил прототип Ferrari 512S Modulo и даже совершил на нем первую поездку. Представленный в 1970 году на автосалоне в Женеве, концепт-кар существует в единственном экземпляре и изначально мог передвигаться только вперед-назад, так как не имел рулевого управления. Видео с заездом опубликовано в твиттере Гликенхауса.

Ferrari 512S Modulo стал первым самостоятельным проектом молодого дизайнера Паоло Мартина, который в то время работал в Pininfarina. Необычный суперкар с клиновидным кузовом построили на шасси гоночной машины с одноименным названием и оснастили установленным перед задней осью пятилитровым двигателем V12.

Ferrari 512S Modulo Pininfarina first drive. History being made... pic.twitter.com/qgrfNIL0Z8 — Jim Glickenhaus (@JimGlickenhaus) 14 августа 2018 г.

Отдача гоночного мотора составляла 560 лошадиных сил, что позволяло прототипу разгоняться до 60 миль в час (96 километров в час) за 3,1 секунды. Максимальная скорость Ferrari 512S Modulo составляла 350 километров в час.

Особенностью прототипа стал сдвижной купол, сферические элементы, на которые вынесли основные органы управления, крышка моторного отсека с 24 отверстиями и закрытые колесные арки. До 2014 года Ferrari 512S Modulo хранился в музее Pininfarina, пока Гликенхаус не уговорил руководство фирмы продать машину ему.