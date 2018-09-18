Раскрыт внешний вид спидстеров Ferrari Monza

Похоже, что общая концепция баркетт Monza, позаимствована у Ferrari Rossa, дебютировавшего в 2000 году. Прототип, построенный ателье Pininfarina, оснастили 5,5-литровым двигателем V12, отдача которого составляла 485 сил и 568 Нм момента. Суперкар мог разгоняться до ста километров в час за 4.5 секунды. Его максимальная скорость составляла 300 километров в час.