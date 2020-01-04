Посмотрите на зимний дрифт на спидстере Ferrari за два миллиона долларов

Суперкары линейки Monza сделаны на базе купе Ferrari 812 Superfast и являются самыми мощными атмосферными моделями итальянской компании. Баркетты приводит в движение форсированный до 810 лошадиных сил и 719 Нм крутящего момента 6,5-литровый V12. Ключевое отличие от «восемьсот двенадцатой» — оригинальный углепластиковый кузов, у которого отсутствует крыша и лобовое стекло.
Семейство открытых Ferrari Monza относится к линейке Icona самых дорогих и эксклюзивных моделей итальянской марки.
Видео: powerslidelover в instagram
Внешность Ferrari Monza выполнена в духе гоночных болидов 1950-х годов, а высота спидстеров — всего 1155 миллиметров. По сравнению с «обычной» 812 Superfast, двухместная Monza SP2 легче всего на пять килограммов, так что динамика баркетты идентична купе: первую сотню суперкар разменивает за 2,9 секунды, а максимальная скорость превышает 300 километров в час.
instagram.com/powerslidelover
Ferrari выпустит 499 спидстеров Monza, а стартовая цена суперкаров приближается к двум миллионам долларов. Тем удивительнее, что некоторые владельцы коллекционных болидов выезжают на обледенелые горные дороги.