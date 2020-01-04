Посмотрите на зимний дрифт на спидстере Ferrari за два миллиона долларов

Внешность Ferrari Monza выполнена в духе гоночных болидов 1950-х годов, а высота спидстеров — всего 1155 миллиметров. По сравнению с «обычной» 812 Superfast, двухместная Monza SP2 легче всего на пять килограммов, так что динамика баркетты идентична купе: первую сотню суперкар разменивает за 2,9 секунды, а максимальная скорость превышает 300 километров в час.