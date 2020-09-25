Купе Ferrari Omologata выйдет в одном экземпляре

Коллекционная двухдверка, окрашенная в насыщенный яркий цвет Rosso Magma, представляет собой глубокое переосмысление модели 812 Superfast. Причем от оригинала здесь лишь лобовое стекло и фары, всё остальное — новое.

Поверхности кузова сделаны максимально гладкими — какие-либо изломы и прорези существуют только в угоду аэродинамике — а дополнительного драматизма и стремительности облику придают специальная «гоночная» графика, «жалюзи» на крышке багажника и небольшой спойлер.