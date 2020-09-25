Купе Ferrari Omologata выйдет в одном экземпляре

Коллекционная двухдверка, окрашенная в насыщенный яркий цвет Rosso Magma, представляет собой глубокое переосмысление модели 812 Superfast. Причем от оригинала здесь лишь лобовое стекло и фары, всё остальное — новое.
Поверхности кузова сделаны максимально гладкими — какие-либо изломы и прорези существуют только в угоду аэродинамике — а дополнительного драматизма и стремительности облику придают специальная «гоночная» графика, «жалюзи» на крышке багажника и небольшой спойлер.
Первой переднемоторной Ferrari, построенной в рамках программы One-Off, стала P540 Superfast Aperta. Родстер спроектирован по заказу американского миллионера Эдварда Уолсона и является современной интерпретацией Ferrari 330 LMB Fantuzzi из фильма Федерико Феллини «Тоби Даммит».
Авторы не скрывают, что при создании Ferrari Omologata искали вдохновение в прошлом компании — на это намекают воздухозаборники перед кромкой капота и характерный для машин 1960-х дизайн кормы. Но ещё их интересовала научная фантастика и современная архитектура.
В итоге, выколоченный вручную алюминиевый кузов стал своеобразным сборником цитат, который «действует на подсознание, подталкивая энтузиастов к поиску источников вдохновения». А вот внутреннее убранство Omologata тем временем подчеркивает тесную связь машины с гоночным прошлым Ferrari.
Здесь нашлось место спортивным креслам с комбинированной отделкой из синей кожи и джинсовой ткани Aunde, четырёхточечным ремням безопасности, вставкам на передней панели и руле с эффектом потрескавшейся краски, а также дверным ручкам «под кованый металл» — такой декор часто использовали в классических 250 LM и 250 GTO.
О технической начинке Ferrari Omologata не говорится ни слова, а значит можно рассчитаться, что двухдверка в этом плане целиком повторяет 812 Superfast: мотор V12 6.5 мощностью 800 лошадиных сил плюс семиступенчатый «робот» F1 DCT.