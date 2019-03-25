Ferrari раскрыла новый экстремальный суперкар, который нельзя купить

Кузов Ferrari P80/C целиком выполнен из карбона. Там, где композит имеет чисто техническое назначение его даже не стали красить. Сзади находится огромное антикрыло и диффузор. Для улучшения отвода тепла от двигателя здесь практические нет кузовных панелей. Такая архитектура продиктована исключено трековым предназначением суперкара.

Ferrari P80/C будет выпущен в единственном экземпляре. Его разработку заказал один из давних клиентов марки.