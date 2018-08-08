Bentley при этом теряет около 17 тысяч евро

Пульс

Ferrari зарабатывает с каждой проданной машины 69 тысяч евро

71d39ac9032ded8b354533d029d39311c3f26bb6
8 августа 2018

По итогам первой половины текущего года, Ferrari стала самой прибыльной маркой. Компания зарабатывает 69 тысяч евро с каждого проданного автомобиля. Для сравнения, этот показатель для группы Jaguar Land Rover составляет 800 евро. Об этом говорится в исследовании немецкого профессора Фердинанда Дуденхеффера.

[В какие транспортные средства ставили двигатели Ferrari](https://motor.ru/selector/ferrariengines.htm)

В какие транспортные средства ставили двигатели Ferrari

В документе также указано, что Porsche является самым прибыльным из немецких премиальных брендов: с каждой проданной машины компания получает около 17 тысяч евро, а Audi, BMW и Mercedes-Benz — около девяти тысяч. Прибыль Maserati составляет пять тысяч евро.

Есть среди автопроизводителей и те, кто несут убытки. Так, каждый проданный Bentley обходится компании в 17 тысяч евро, что объясняется значительными инвестициями в разработку электрических силовых установок и технологий. Tesla при этом с каждой проданной машины теряет 11 тысяч евро.

В прошлом году аналогичное исследование провел Bloomberg и получил похожие результаты: лидерами по операционной прибыли также стали Ferrari и Porsche.

Одиночество

Уникальные Ferrari, созданные в единственном экземпляре

Теги:
Ferrari
Новости по теме
1 августа 2018
Ferrari внедрила новый способ окраски суперкаров
26 июня 2018
Книгу о Ferrari оценили в 400 тысяч рублей
15 июня 2018
Ferrari сделала особое купе 488 Pista, но купить его почти невозможно