Ferrari остановила производство из-за коронавируса

Во время вынужденной паузы компания продолжит платить всем своим сотрудникам. Не исключено, впрочем, что запланированное возобновление производства автомобилей придётся снова отложить, но это уже будет зависеть от текущей обстановки в стране и Евросоюзе. Решение об остановке фабрик было непростым, отмечают в Ferrari. В условиях ограниченного объёма производства высокотехнологичных товаров буквально каждая секунда имеет значение, поэтому потерю двух недель будет довольно трудно восполнить.