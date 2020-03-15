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14:00

Ferrari остановила производство из-за коронавируса

Компания приняла решение сделать паузу до 27 марта

Александр Пономарев
Итальянская компания Ferrari временно остановила производство суперкаров на площадках в Маранелло и Модене из-за распространения вирусного заболевания COVID-19.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Ferrari, сложная эпидемиологическая обстановка в Италии из-за стремительного распространения заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа, неизбежно повлияла на производственные процессы компании. Итальянцы стали испытывать серьёзные перебои с поставками деталей и комплектующих, поэтому руководство Ferrari решило взять паузу до 27 марта и временно остановить сборку суперкаров. А заодно и защитить сотрудников от возможного заражения коронавирусом и дальнейшего распространения инфекции.

Во время вынужденной паузы компания продолжит платить всем своим сотрудникам. Не исключено, впрочем, что запланированное возобновление производства автомобилей придётся снова отложить, но это уже будет зависеть от текущей обстановки в стране и Евросоюзе. Решение об остановке фабрик было непростым, отмечают в Ferrari. В условиях ограниченного объёма производства высокотехнологичных товаров буквально каждая секунда имеет значение, поэтому потерю двух недель будет довольно трудно восполнить.