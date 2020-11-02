Ferrari отсудила у своего клиента 300 тысяч евро за фотографии в Instagram

Скандальная фотосессия Филиппа Плейна была размещена в социальных сетях больше двух лет назад. Немецкий дизайнер использовал в качестве декораций для рекламы своей новой коллекции обуви ярко-зелёный суперкар Ferrari 812 Superfast.

Автопроизводителя возмутило, что Плейн продвигает собственные кроссовки, используя популярность Ferrari, а изображения с полуобнажёнными моделями «идут вразрез с ценностями итальянского бренда». Ferrari потребовала удалить компрометирующие снимки в течение 48 часов, но Филипп Плейн лишь посмеялся над письмом от автогиганта.