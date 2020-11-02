Ferrari отсудила у своего клиента 300 тысяч евро за фотографии в Instagram

Скандальная фотосессия Филиппа Плейна была размещена в социальных сетях больше двух лет назад. Немецкий дизайнер использовал в качестве декораций для рекламы своей новой коллекции обуви ярко-зелёный суперкар Ferrari 812 Superfast.
Автопроизводителя возмутило, что Плейн продвигает собственные кроссовки, используя популярность Ferrari, а изображения с полуобнажёнными моделями «идут вразрез с ценностями итальянского бренда». Ferrari потребовала удалить компрометирующие снимки в течение 48 часов, но Филипп Плейн лишь посмеялся над письмом от автогиганта.
Фото: instagram.com/philippplein
Спустя 14 месяцев после отправления претензии Ferrari добилась судебного решения в свою пользу: Миланский суд постановил взыскать с Филиппа Плейна 300 тысяч евро. Также модельера обязали удалить из социальных сетей все фотографии с автомобилями Ferrari и оплатить судебные издержки в размере 25 тысяч евро. В противном случае итальянская фемида грозится взыскать с Плейна дополнительно по 10 тысяч евро за каждое компрометирующее Ferrari фото или видео.
В ответ Филипп Плейн разместил в своём Instagram очередной снимок с Ferrari, который сопроводил длинной подписью. Модельер подчеркнул, что не согласен с претензиями и будет обжаловать решение суда — следующее заседание состоится весной 2021 года. Также Плейн напомнил, что является фанатом Ferrari и за последние годы приобрёл пять новых автомобилей марки из Маранелло, но бесполезная борьба итальянского автогиганта его очень забавляет.
Плейн подчеркнул, что готов заплатить Ferrari 300 тысяч евро по решению суда, если автопроизводитель пожертвует полученную компенсацию на благотворительность. В конце поста модельер намекнул, что Ferrari направляет энергию не в то русло, и вместо того, чтобы судиться с клиентами, компании следовало бы сконцентрироваться на гонках Формулы-1 и выиграть первый за 13 лет чемпионский титул.