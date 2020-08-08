Редчайший Ferrari 1967 года продают за три миллиона долларов

Салон Ferrari выполнен из натуральной кожи, которой обтянуты сидения, дверные вставки и торпедо. Все элементы интерьера также находятся в отличном состоянии. Под капотом спорткара установлен двигатель Tipo 226 Ferrari Colombo V12 мощностью 300 лошадиных сил. Агрегат работает вместе с пятиступенчатой «механикой». Максимальная скорость модели составляет 268 километров в час.

В настоящий момент стоимость олдскульной Ferrari на аукционе составляет 2 950 000 долларов (примерно 220 000 000 рублей по текущему курсу). Вместе с редчайшей моделью продавец обещает отдать набор оригинальных инструментов и техническую документацию.