Редчайший Ferrari 1967 года продают за три миллиона долларов

Итальянские инженеры выпускали Ferrari 275 GTB / 4 с 1966 по 1968 год. Модель разошлась тиражом 330 штук. Сколько олдскульных моделей сохранилось до наших дней неизвестно, однако данный экземпляр с пробегом всего 52 000 километров выглядит как новый. На серебряном кузове автомобиля нет ни намека на ржавчину, а все детали спорткара являются оригинальными.
Салон Ferrari выполнен из натуральной кожи, которой обтянуты сидения, дверные вставки и торпедо. Все элементы интерьера также находятся в отличном состоянии. Под капотом спорткара установлен двигатель Tipo 226 Ferrari Colombo V12 мощностью 300 лошадиных сил. Агрегат работает вместе с пятиступенчатой «механикой». Максимальная скорость модели составляет 268 километров в час.
В настоящий момент стоимость олдскульной Ferrari на аукционе составляет 2 950 000 долларов (примерно 220 000 000 рублей по текущему курсу). Вместе с редчайшей моделью продавец обещает отдать набор оригинальных инструментов и техническую документацию.
В конце июля в Техасе в очередной раз выставили на продажу уникальный красный Ferrari SP30 2012 года выпуска с пробегом 165 километров. Спорткар, созданный в единственном экземпляре, безуспешно пытаются продать с 2018-го.