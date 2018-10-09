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17:34

Мексиканец потратил более 50 лет на постройку уникального Ferrari

Ferrari 330GT Speciale образца 1966 года выполнили в стиле работ Джованни Микелотти

Мексиканец Хосе Фернандес при помощи мастерской The Creative Workshop построил уникальный Ferrari, выполненный в стиле работ итальянского дизайнера Джованни Микелотти. Идею постройки такого автомобиля, получившего название Ferrari 330GT Speciale, Фернандес вынашивал с 60-х годов.

В 60-х в книжном магазине Мехико Фернандес наткнулся на копию старого справочника Ferrari, в котором увидел фотографию Type 250 Europa Sports Coupe с кузовом Vignale. Автомобиль так ему понравился, что Фернандес потратить ночь на создание копии машины из бальсы.

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Через несколько лет из журналов Cavallino и Road & Track он почерпнул дополнительную информацию о машине. И переделал исходную деревянную модель. Построить собственный автомобиль решено было на агрегатах Ferrari 330, немного изменив оригинальный кузов Микелотти. Так, спорткар стал немного «тучнее» и шире, сзади появился багажник.

Видео: The Creative Workshop

В 2000 годах была сделана новая модель машины. Но в этот раз из пены и пластика. Работы над живой машиной прекратились, едва успев начаться, и возобновились лишь в 2015 году. Кузов 330GT Speciale сделали вручную из алюминия. Оригинальные шасси и 4,0-литровый двигатель V12 от 330GT модифицировали. Отдача агрегата составила 286 лошадиных сил и 325 Нм момента.

Проект стал своеобразной данью уважения дизайнерской работе Микелотти и гоночным Ferrari 50-х. В частности, 1951 Ferrari 340 America.

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