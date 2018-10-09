Мексиканец потратил более 50 лет на постройку уникального Ferrari

В 2000 годах была сделана новая модель машины. Но в этот раз из пены и пластика. Работы над живой машиной прекратились, едва успев начаться, и возобновились лишь в 2015 году. Кузов 330GT Speciale сделали вручную из алюминия. Оригинальные шасси и 4,0-литровый двигатель V12 от 330GT модифицировали. Отдача агрегата составила 286 лошадиных сил и 325 Нм момента.

Проект стал своеобразной данью уважения дизайнерской работе Микелотти и гоночным Ferrari 50-х. В частности, 1951 Ferrari 340 America.