Родстер Ferrari 625TF принимал участие в итальянском Гран-при Формулы-1 в 1958 году

Пульс

Один из трех четырехцилиндровых Ferrari продадут на аукционе

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16 апреля 2018

Аукционный дом Bonhams выставит на торги в Монако уникальный родстер Ferrari 625TF 1953 года с кузовом работы итальянского ателье Vignale. Подобных машин было выпущено три экземпляра. Предполагаемая цена — 4,5-6,5 миллиона евро (346-500 миллионов рублей по текущему курсу).

Выставленный на продажу автомобиль дебютировал в финальных тренировочных заездах перед итальянским Гран-при Формулы-1 в 1958 году. На родстере выступал британский автогонщик Майк Хоторн.

Ferrari 625TF оснащался 2,5-литровой «четверкой» мощностью 223 лошадиные силы. Изначально автомобиль комплектовался кузовом Autodromo, однако из-за недовольства Энцо Феррари его полностью переделали в Vignale.

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Автомобиль сменил пять владельцев из Бразилии и Аргентины. Неоднократно принимал участие в различных гонках. В середине 1960-х он вернулся в Италию, где затерялся на несколько лет. В 1974 году родстер нашли на свалке в Неаполе и полностью восстановили. Спорткар выступал в Mille Miglia в 1984, 1986, 1989 и 1990 году. Нынешний владелец участвовал в историческим Гран-При Монако в 2006 году.

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В марте сообщалось, что RM Sotheby's намерен выставить на торги существующий в единственном экземпляре Ferrari 328 GTS Conciso, построенный немецкой дизайн-студией Bernd Michalak Design Studio. У машины уникальный кузов «баркетта», нет крыши и дверей.

Одиночество

Уникальные Ferrari, созданные в единственном экземпляре

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