Командный автобус формульной команды Ferrari пустят с молотка

Аукционный дом Bonhams выставит на февральские торги в Париже автобус, ранее принадлежавший формульной команде Scuderia Ferrari. Нынешний владелец, превративший автобус в дом на колесах, планирует выручить за него 125-250 тысяч евро (8,8-10,5 миллиона рублей).

Машина построена на базе 12-метрового туристического автобуса Iveco Domino Orlandi HDH. Ее использовали с 2001 по 2005 года для проведения стратегических совещаний и интервью. В оригинальной конфигурации салона автобус был оборудован двумя комнатами с раздельным входом.

Каждая из них комплектовалась телевизором, компьютерным столом, спутниковым телефоном, доступом в интернет, гардеробом, а также физиотерапевтическим столом для восстановления после гонок.

После продажи в 2009 году автобус оборудовали ванной комнатой, туалетом, автономными системами подогрева и кондиционирования воздуха, 220-вольтовым дизель-генератором, домашним кинотеатром и двуспальной кроватью.

Domino Orlandi HDH оснащен 380-сильным двигателем, восьмидиапазонным «автоматом», а также пневматической подвеской. Пробег автобуса составляет 90 000 километров.

В ноябре прошлого года аукционный дом Sotheby’s продал болид Ferrari F2001, на котором Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Монако и Венгрии в 2001 году, за 7,5 миллиона долларов. Компания Ferrari предложила новому владельцу обслуживание и хранение автомобиля в техническом центре марки в Маранелло, а также его транспортировку на любую гоночную трассу мира.