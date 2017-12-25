Раритетный 59-летний кабриолет Ferrari продадут за 8 миллионов долларов

В январе следующего года на торги Gooding & Company в Скотсдейле, штат Аризона, выставят раритетный спорткар Ferrari 250 GT Series I Cabriolet с кузовом, над которым работали в ателье Pininfarina. За автомобиль планируется выручить не менее 7,5-8 миллионов долларов.

Выставленный на продажу экземпляр в 1958 и 1959 году демонстрировался на автосалонах в Турине и Нью-Йорке. Его первым владельцем был член королевской семьи Саудовской Аравии принц Мохаммед бин Файзаль, который в молодости купил спорткар прямо на моторшоу во время своей учебы в колледже в Калифорнии.

Последние сорок лет автомобиль находился в коллекции Джона Клинарда, который восстановил его до оригинального состояния. Спорткару вернули родной светло-зеленый цвет кузова и отделку салона красной кожей. Всего был выпущен 41 экземпляр Ferrari 250 GT Series I Cabriolet.

1/3 2/3 3/3 500 Mondial 250 Europa 250 GT Series II Cabriolet

Помимо этого спорткара, аукционный дом Gooding & Company выставит на торги еще несколько редких автомобилей Ferrari. В их число войдут: 500 Mondial (планируется получить за машину около 5-5,7 миллиона долларов), 250 Europa (1,6-2 миллиона долларов), 250 GT Series II Cabriolet (1,5-1,8 миллиона долларов).