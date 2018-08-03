Первый экземпляр Ferrari F50 выставили на продажу

Американский дилер эксклюзивных автомобилей Autosport Designs выставил на продажу первый экземпляр суперкара Ferrari F50. Автомобиль с номером шасси «99999» использовался как тестовый прототип, а в 1995 году экспонировался на женевском и токийском автосалоне. Пробег уникального F50 составляет 2253 километра.

Ferrari F50 оснащался 4,7-литровым V12, мощность которого составляла 520 лошадиных сил и 471 Нм крутящего момента. Двигатель работал в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Разгон до «сотни» у суперкара занимал 3,9 секунды, а максимальная скорость составляла 325 километров в час.

Начиная с 1994 года выставленный на продажу суперкар обкатывали на тестовом полигоне Ferrari в Фиорано. Позднее автомобиль проходил испытания на дорогах общего пользования рядом с Маранелло. F50 неоднократно становился участников фотосессий, а также послужил основой для масштабных коллекционных моделей.

В 1997 году Ferrari F50 #99999 был полностью восстановлен до исходного состояния и подготовлен для передачи первому частному владельцу. Им стал бельгийский коллекционер и автогонщик Жак Сватерс. Позднее автомобиль сменил трех владельцев и осел в США.

Вместе с «Феррари» покупатель получит полный комплект документов, подтверждающий историю суперкара, набор фирменных аксессуаров и сертификат Ferrari Classiche. В этом году автомобиль прошел полное техническое обслуживание: заменены все технические жидкости, аккумулятор, шины и установлен новый глушитель.

Еще один тестовый автомобиль — Ferrari 250 GTO — выставят на торги аукционного дома Sotheby’s в конце августа. Спорткар с номером шасси «3413 GT» — третий по счету 250 GTO, выпущенный итальянским производителем. Цена — 60 миллионов долларов (3,8 миллиарда рублей).