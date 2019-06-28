Видео: Ferrari c 1200-сильным двигателем от Nissan GT-R

Обычный Ferrari 550 Maranello комплектовался двигателем 5.5 V12, выдающим 492 лошадиные силы и 569 Нм крутящего момента. Здесь же установлен доработанный VR38DETT, рабочий объем которого доведен до 4,3 литра, а вместо двух турбонагнетателей — один, но увеличенного размера.
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Ранее в Сети появился ролик с 930-сильным дрифт-каром, построенным на базе Ferrari 599 GTB. Он оснащен шестилитровым двигателем V12 и укомплектован парой приводных нагнетателей. Во время своей дебютной гонки в Лонг Бич, штат Калифорния, уникальный автомобиль загорелся.