Видео: Ferrari c 1200-сильным двигателем от Nissan GT-R

Обычный Ferrari 550 Maranello комплектовался двигателем 5.5 V12, выдающим 492 лошадиные силы и 569 Нм крутящего момента. Здесь же установлен доработанный VR38DETT, рабочий объем которого доведен до 4,3 литра, а вместо двух турбонагнетателей — один, но увеличенного размера.