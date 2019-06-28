Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:07

Видео: Ferrari c 1200-сильным двигателем от Nissan GT-R

Автомобиль построен для японской дрифт-серии D1GP

На YouTube-канале Video Option опубликовали ролик с дрифтовым Ferrari 550 Maranello, который оснащен модернизированным двигателем от Nissan GT-R. По данным с сайта японской дрифт-серии D1GP, «шестерка» выдает около 1200 лошадиных сил.
Загрузка...

Обычный Ferrari 550 Maranello комплектовался двигателем 5.5 V12, выдающим 492 лошадиные силы и 569 Нм крутящего момента. Здесь же установлен доработанный VR38DETT, рабочий объем которого доведен до 4,3 литра, а вместо двух турбонагнетателей — один, но увеличенного размера.

Видео: Video Option

Ранее в Сети появился ролик с 930-сильным дрифт-каром, построенным на базе Ferrari 599 GTB. Он оснащен шестилитровым двигателем V12 и укомплектован парой приводных нагнетателей. Во время своей дебютной гонки в Лонг Бич, штат Калифорния, уникальный автомобиль загорелся.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...