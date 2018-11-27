Ferrari построила для своего клиента уникальный спайдер

Суперкар построен в единственном экземпляре подразделением Special Projects. Судя по фотографиям, при постройке машины использовались элементы от суперкара Ferrari 812 Superfast и его предшественника F12berlinetta. Так, например, от старого купе взяты фары и элементы интерьера, а от нового – фонари.