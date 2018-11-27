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19:23

Ferrari построила для своего клиента уникальный спайдер

Единственный в своем роде суперкар получил элементы от 812 Superfast и F12berlinetta

© facebook.com/MagProDriverCZ
В Маранелло представлен уникальный спайдер под названием Ferrari SP3JC. Подробностей об этой машине мало, однако предполагается, что она построена по заказу бизнесмена Джона Коллинза, основателя компании по перепродаже классических спортивных автомобилей итальянской марки.

Суперкар построен в единственном экземпляре подразделением Special Projects. Судя по фотографиям, при постройке машины использовались элементы от суперкара Ferrari 812 Superfast и его предшественника F12berlinetta. Так, например, от старого купе взяты фары и элементы интерьера, а от нового – фонари.

Информации о технической начинке спайдера нет. Серийное купе 812 Superfast оснащается 800-сильным 12-цилиндровым атмосферником объемом 6,5 литра и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. «Сотню» суперкар набирает за 2,9 секунды.

Модель F12berlinetta имела 740-сильный мотор V12, а ее заряженная версия F12tdf – 780 сил. Первая из них способна достигать первых ста километров в час за 3,1 секунды, вторая – за 2,9 секунды.

Ранее была показана уникальная версия модели F12tdf, построенная по заказу основателя итальянского производителя суперкаров Pagani Горацио Пагани.

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