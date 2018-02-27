Одну из тридцати Ferrari 599 с «механикой» выставили на торги

Аукционный дом Gooding & Company выставил на торги один из тридцати экземпляров суперкара Ferrari 599, оснащенного механической коробкой передач. Машину будут продавать на аукционе Amelia Island в начале марта.

Выставленный на торги автомобиль был выпущен в 2007 году. Это – один из двадцати экземпляров 599-го с «механикой», который доставили в Северную Америку.

Одним из владельцев Ferrari 599 был известный бейсболист СиДжей Уилсон, выступавший за команды Texas Rangers и Los Angeles Angels. На момент включения машины в каталог торгов ее пробег составлял 10 595 миль, что эквивалентно примерно 17 000 километров.

На автомобиле уже заменили сцепление, маховик, выталкивающий подшипник, а также аккумулятор.

Оценочная стоимость этого экземпляра Ferrari 599 составляет от 375 000 до 475 000 долларов.

Премьера Ferrari 599 прошла на автосалоне в Женеве в 2006 году. Модель комплектуется шестилитровым двигателем V12 мощностью 620 лошадиных сил, который, помимо «механики», сочетался с шестидиапазонной секвентальной коробкой передач. С места до 100 километров в час суперкар разгоняется за 3,2 секунды.

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