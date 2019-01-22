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19:09

Ателье Novitec показало «самый аэродинамичный» Ferrari 812 Superfast

Тюнер подготовил вариант доработок итальянского суперкара

Ателье Novitec представило свой вариант доработок суперкара Ferrari 812 Superfast. На данный момент тюнер подготовили только новый обвес кузова – над модернизированной силовой установкой в компании еще работают.

7 фактов о «Супербыстром» Ferrari – 812 Superfast

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В обвес суперкара добавили карбоновые элементы, доводка которых осуществлялась в аэродинамической трубе. Также автомобиль получил новые пружины, уменьшившие дорожный просвет на 35 миллиметров, и систему для облегчения проезда лежачих полицейских, кратковременно приподнимающую переднюю часть кузова на 40 миллиметров.

Помимо этого, для купе подготовили спортивный выпуск из инконеля, который весит на 11 килограммов меньше стандартного, 110-миллиметровые стальные патрубки, а также систему, позволяющую дистанционно менять интенсивность его звука. Как звучит этот выпуск можно услышать в видеоролике.

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На фотографиях автомобиль укомплектован колесными дисками Vossen: 21-дюймовыми спереди и 22-дюймовыми сзади с покрышками Pirelli P-Zero размерности 275/30 и 335/25 соответственно.

Модель 812 Superfast дебютировала в феврале 2017 года. Купе оснащается 800-сильным 12-цилиндровым атмосферником объемом 6,5 литра и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. «Сотню» суперкар набирает за 2,9 секунды. Максимальная скорость – 340 километров в час.

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