Ателье Novitec показало «самый аэродинамичный» Ferrari 812 Superfast

Помимо этого, для купе подготовили спортивный выпуск из инконеля, который весит на 11 килограммов меньше стандартного, 110-миллиметровые стальные патрубки, а также систему, позволяющую дистанционно менять интенсивность его звука. Как звучит этот выпуск можно услышать в видеоролике.