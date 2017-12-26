Бывшие топ-менеджеры Faraday Future выпустят электрокар

Несколько бывших сотрудников компании Faraday Future основали стартап Evelozcity, который намерен «изменить подход к передвижению в масштабах всего мира». Своей миссией фирма видит «разработку наиболее конкурентоспособного, эффективного, подключенного и экологичного» транспортного средства. На сайте Evelozcity говорится, что компания займется созданием электрокаров.

Сооснователи стартапа — бывший финансовый директор Faraday Future Стефан Краузе и технический директор Ульрих Кранц. Оба они ранее работали в BMW. В течение ближайших месяцев к ним присоединятся другие сотрудники. Ожидается, что подробности о стартапе будут раскрыты на выставке потребительской электронике CES, которая пройдет в январе следующего года в Лас-Вегасе.

Faraday Future FF 91

Калифорнийская компания Faraday Future была основана на деньги китайского бизнесмена Цзя Юэтина. В январе текущего года фирма представила 1050-сильный электрический кроссовер под названием FF 91, который без подзарядки может проезжать до 700 километров.

Однако из-за финансовых проблем с другими компаниями, принадлежащими Юэтину, довести машину до серийного производство пока не удалось. Большинство топ-менеджеров компании уволилось, а некоторые сотрудники вовсе перестали выходить на работу.

В августе 2017 компания подписала договор аренды производственной площадки в Ханфорде, Калифорния. Это бывший завод Pirelli, который пустует с 2001 года. В планах Faraday Future со следующего года начать обновление фабрики: провести замену оборудования и заняться постройкой новых помещений.