Fiat 500e превратили в экстравагантный пикап-кабриолет

Деревянные панели в сочетании с полом из этого же материала отсылают к палубам и декору дорогих яхт Riva. О наличии крыши не сообщается, но в рамку лобового стекла встроены хромированные алюминиевые крепления для мягкого тента. В салоне появились сиденья от BMW со встроенными ремнями безопасности, которые дополняют защитные дуги за спинками. Интерьер отделан искусственной кожей и влагостойкой тканью в чёрном, коричневом и кремовом оттенках.