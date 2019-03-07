Fiat представил концепт доступного электромобиля c невиданными возможностями кастомизации

Его главная особенность — невероятно широкие возможности кастомизации. Причем они касаются не только интерьера и экстерьера, но и технической начинки.

Fiat Concept Centoventi создан как прообраз очень доступного электромобиля. Поскольку самая дорогая часть электромобиля — это его тяговая батарея, то у Centoventi ее емкость намеренно сделана небольшой.