Fiat представил прообраз серийного купе-кроссовера

Будущий серийный кроссовер, производство которого начнется в 2020 году, будет построен именно на основе этого пикапа. «Фиатовцы» не исключают, что паркетник получит название Toro Fastback. Предполагается, что параллельно с освоением кроссовера Fiat обновит внешность пикапа, приведя ее к общему знаменателю.

Четырехдверный пикап Fiat Toro имеет нетипичную для автомобилей такого типа конструкцию. В его основе не рамное шасси, а растянутая легковая платформа Small US Wide 4×4. На ней же построены кроссоверы Jeep Renegade и Compass. Она предполагает поперечное расположение двигателя, независимую заднюю подвеску (McPherson с пружинами) и несущую конструкцию кузова.