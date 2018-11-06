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17:36

Fiat представил прообраз серийного купе-кроссовера

Компания построила концепт Fastback с покатой линией крыши

Бразильское подразделение концерна Fiat Chrysler Automobiles представило на автосалоне в Сан-Паулу концепт-кар Fiat Fastback. Он представляет собой крупный кроссовер с покатой линией крыши в духе BMW X6, который должен стать прообразом серийной машины.

Внешность концепта создана в фиатовском дизайн-центре в городе Бетим на юго-востоке Бразилии. Необычный дизайн машины с характерным «двухэтажным» передком явно перекликается с пикапом Fiat Toro, который выпускается в Бразилии c 2016 года.

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Будущий серийный кроссовер, производство которого начнется в 2020 году, будет построен именно на основе этого пикапа. «Фиатовцы» не исключают, что паркетник получит название Toro Fastback. Предполагается, что параллельно с освоением кроссовера Fiat обновит внешность пикапа, приведя ее к общему знаменателю.

Четырехдверный пикап Fiat Toro имеет нетипичную для автомобилей такого типа конструкцию. В его основе не рамное шасси, а растянутая легковая платформа Small US Wide 4×4. На ней же построены кроссоверы Jeep Renegade и Compass. Она предполагает поперечное расположение двигателя, независимую заднюю подвеску (McPherson с пружинами) и несущую конструкцию кузова.

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Fiat Toro

Пикап Toro предлагается с битопливным мотором EtorQ 1.8 Flex (135—139 сил), способным работать в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin, а также с двухлитровым турбодизелем MultiJet II (170 сил) с шестиступенчатой «механикой» либо девятиступенчатым «автоматом» ZF. Трансмиссия — как с передним, так и с полным приводом.

По итогам 2017 года Fiat Toro входит в тройку самых популярных пикапов в Бразилии: за год было продано 50 723 машин. Причем среди бестселлеров рынка Toro самый дорогой: он стоит от 102 990 бразильских реалов (1 827 000 рублей), тогда как Fiat Strada и Volkswagen Saveiro значительно дешевле.

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