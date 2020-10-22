Fiat Panda обновился и впервые получил полноценную мультимедиа

Ещё летом этого года Panda обзавелась «мягким» гибридом на базе трёхцилиндрового «атмосферника» 1.0 и 12-вольтового стартер-генератора мощностью 3,6 кВт (4,9 лошадиных сил). Последний помогает двигателю при разгоне, отвечает за работу системы старт-стоп и накапливает энергию при торможении.

Кроме того, Panda комплектуется 1,2-литровым атмосферным мотором с отдачей 69 лошадиных сил 102 Нм крутящего момента, который может работать на бензине либо сжиженном пропан-бутане. Более мощная альтернатива – 800-кубовая 80-сильная «турбодвойка». Она же положена полноприводному Fiat Panda – для такого хэтчбека отдачу увеличили до 85 сил. Коробка передач – пяти- либо шестиступенчатая «механика».