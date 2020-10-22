Fiat Panda обновился и впервые получил полноценную мультимедиа

С обновлением расширился и список исполнений модели. Panda получила доступную версию City Life с 15-дюймовыми дисками и чуть иным дизайном переднего бампера, а также вариант Sport с 16-дюймовыми дисками, чёрными глянцевыми элементами в экстерьере и красными тормозными суппортами. В линейке осталась и прежняя Cross-версия, которая отличается обвесом из неокрашенного пластика.
Фото: Fiat
Ещё летом этого года Panda обзавелась «мягким» гибридом на базе трёхцилиндрового «атмосферника» 1.0 и 12-вольтового стартер-генератора мощностью 3,6 кВт (4,9 лошадиных сил). Последний помогает двигателю при разгоне, отвечает за работу системы старт-стоп и накапливает энергию при торможении.
Кроме того, Panda комплектуется 1,2-литровым атмосферным мотором с отдачей 69 лошадиных сил 102 Нм крутящего момента, который может работать на бензине либо сжиженном пропан-бутане. Более мощная альтернатива – 800-кубовая 80-сильная «турбодвойка». Она же положена полноприводному Fiat Panda – для такого хэтчбека отдачу увеличили до 85 сил. Коробка передач – пяти- либо шестиступенчатая «механика».
Дисплей мультимедиа занял место центральных дефлекторов, что компенсировали новой системой очистки воздуха D-Fence. От держателя для смартфона в свою очередь избавились и освободившееся пространство использовали для дополнительного воздуходува, направленного на лобовое стекло.
Panda остаётся лидером по продажам среди автомобилей A-класса на европейском рынке благодаря невысокой стоимости и действующим в ряде стран специальных программ. Например, в Италии новый хэтчбек можно купить 8,2 тысячи евро (750 тысяч рублей по нынешнему курсу).
В России Fiat представлен единственной моделью 500 (от 1,09 миллиона рублей), а также коммерческими Doblo и Ducato.