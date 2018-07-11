Работники Fiat объявили забастовку из-за перехода Роналду в «Ювентус»

Сотрудники завода Fiat в Мелфи объявили забастовку из-за перехода Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус». Трансфер игрока обойдется в 105 миллионов евро, и в профсоюзе считают, что такие расходы недопустимы, в то время как обычные работники испытывают финансовые трудности. Об этом пишет Football Italia.

Одна из крупнейших профсоюзных организация Италии — Unione Sindacale di Base — считает, что часть средств будет выделена холдингом Exor, в состав которого входят Fiat и Ferrari. Представители организации отмечают, что владельцы марки постоянно говорят о сложных для компании временах, и что все наладится после выпуска новых моделей, чего, как правило, не происходит.

Работники завода считают, что средства, в первую очередь, должны инвестировать в производство, а не тратить их на покупку футболистов. По их словам, именно тысячи сотрудников приносят холдингу прибыль, но взамен практически ничего не получают.

Производственная площадка в Мелфи — один из самых современных автомобильных заводов в мире. Инвестиции в его строительство составили один миллиард евро. Сейчас с конвейера FCA Melfi сходят компактные кроссоверы Fiat 500X и Jeep Renegade. Общая численность сотрудников предприятия — 8000 человек.