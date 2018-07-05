Fiat 500 превратили в «пляжный» пикап со встроенным душем

Ателье Garage Italia и дизайн-студия Pininfarina в сотрудничестве с техническими специалистами Fiat построили особую версию культового ситикара Fiat 500 – Spiaggina. От обычной машины «пляжный» Fiat отличается отсутствие крыши, защитной дугой, низким лобовым стеклом, как у винтажных спидстеров, маленькой грузовой площадкой и встроенным душем.

Fiat 500 Spiaggina by Garage Italia создан в стилистике одноименной модели образца 1960-х, а сама машина посвящена двойному празднику: 60-летнему юбилею первой спецверсии 500-го и дню рождения модели. Кузов автомобиля выкрашен в «летние» цвета: оттенок голубого под названием Volare Blue и белого — Perla White.

Багажное отделение Fiat 500 Spiaggina повторяет дизайн палуб роскошных яхт – оно отделано деревом. Раздельные кресла водителя и пассажира заменены на цельный диван — опять же отсыл к 60-м годам. В отделке интерьера ситикара используется кожа Foglizzo с водоотталкивающей пропиткой. Встроенный душ пригодится в случае, когда нужно ополоснуть пляжные принадлежности после купания.

Помимо «пляжного» Fiat 500, итальянский производитель представил ограниченную версию модели Spiaggina 58. Всего планируется выпустить 1958 подобных автомобилей и только в кузове «кабриолет». От обычных машин Spiaggina 58 эксклюзивной окраской кузова, колесными дисками с ретродизайном, мягким верхом бежевого цвета и хромированными накладками боковых зеркал.

В июле прошлого года Музей современного искусства в Нью-Йорке включил в свою коллекцию оригинальный Fiat 500. В распоряжении музея оказалась модификация 500 F, одна из самых популярных и успешных в истории модели, которая выпускалась с 1965 по 1972 год.

Видео: Fiat

Тогда же итальянский производитель представил спецверсию Anniversario (в честь 60 летия модели), выполненную в стиле первых машин, дебютировавших 4 июля 1957 года в Турине.