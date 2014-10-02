Fiat рассекретил компактный кроссовер

Новинка будет предлагаться с функцией «Drive Mode Selector», которая меняет оптимизирует настройки работы двигателя, рулевого управления, тормозов и трансмиссии под дорожные условия. Водитель сможет выбрать из трех режимов езды: Auto, Sport и All weather.

Вседорожник получит широкие возможности персонализации: в частности, клиентам предложат выбрать из 12 цветов кузова и восьми видов дизайна 16-, 17- и 18-дюймовых колесных дисков.