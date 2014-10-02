Fiat рассекретил компактный кроссовер

Fiat рассекретил компактный кроссоверМодель 500X будет доступна в "городской" и "внедорожной" модификации
Компания Fiat рассекретила компактный кроссовер 500X, построенный на одной платформе с вседорожником Jeep Renegade и компактвэном Fiat 500L. Премьера новой модели состоялась на Парижском автосалоне.
Новинку предложат в двух версиях. Одна предназначена «для молодых и активных городских жителей», в то время как другая «отличается улучшенными внедорожными возможностями с соответствующим внешним видом и оборудованием». Габаритная длина кроссовера составила 4,25 метра («вседорожный» вариант на два сантиметра длиннее), ширина – 1,8 метра, а высота – 1,6 метра. Багажное отделение вмещает 350 литров.
«Городская» версия
© Fiat Chrysler Automobiles
«Внедорожная» версия
© Fiat Chrysler Automobiles
В моторную гамму Fiat 500X войдут 1,4-литровые бензиновые моторы MultiAir мощностью от 120 до 170 лошадиных сил, 110-сильным мотором E-torQ 1.6, а также со 184-сильным агрегатом семейства Tigershark объемом 2,4 литра. Дизельная линейка будет представлена 1,3-, 1,6- и 2,0-литровыми двигателями MultiJet мощностью от 95 до 140 лошадиных сил.
Трансмиссии: пяти- и шестиступенчатая «механика», шестидиапазонный «робот» или девятиступенчатый «автомат». Кроссовер будет доступен как с передним, так и с полным приводом.
Двигатели и трансмиссии кроссовера Fiat 500X
|Двигатель
|5МТ
|6МТ
|9АТ
|6РТ
|1.6 (110 сил, бензин)
|+(передний привод)
|-
|-
|-
|1.4 (140 сил, бензин)
|-
|+ (передний привод)
|-
|+ (передний привод)
|1.4 (170 сил, бензин)
|-
|-
|+ (полный привод)
|-
|2.4 (184 силы бензин)
|--
|--
|+ (полный привод)
|-
|1.3 (95 сил, дизель)
|+ (передний привод)
|-
|-
|-
|1.6 (120 сил, дизель)
|-
|+ (передний привод)
|-
|-
|2.0 (140 сил, дизель)
|-
|+ (полный привод)
|+ (полный привод)
|-
Новинка будет предлагаться с функцией «Drive Mode Selector», которая меняет оптимизирует настройки работы двигателя, рулевого управления, тормозов и трансмиссии под дорожные условия. Водитель сможет выбрать из трех режимов езды: Auto, Sport и All weather.
Вседорожник получит широкие возможности персонализации: в частности, клиентам предложат выбрать из 12 цветов кузова и восьми видов дизайна 16-, 17- и 18-дюймовых колесных дисков.
Для Fiat 500 можно будет заказать мультимедийный комплекс Uconnect с 5- или 6,5-дюймовым экраном, навигатором и функцией голосового управления, а также камеру заднего вида и систему слежения за рядностью движения.
Производство новинки наладят на предприятии в итальянском Мельфи, где также будут собирать Jeep Renegade. Продажи вседорожника стартуют к концу текущего года.