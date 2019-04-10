Хот-хэтчу Ford Fiesta ST добавили продвинутую трековую подвеску

Главное в Ford Fiesta ST Performance Edition — подвеска. Хэтчбек получил особые настройки, более жесткие пружины Ford Performance Blue и регулируемые амортизаторы с 12 режимами работы на сжатие и 16 – на отбой. Дорожный просвет снизился на 15 миллиметров спереди и 10 миллиметров сзади. Для оптимизации работы элементов подвески инженеры Ford дорабатывали хот-хэтч на Нюрбургринге.
В стандартное оснащение модификации, построенной на базе топовой ST-3, вошли передний самоблокирующийся дифференциал Quaife, лонч-контроль, дополнительные индикаторы на приборной панели, аудиосистема Bang&Olufsen и диодные фары. Также машина получила 18-дюймовые колеса, которые в сумме на семь килограммов легче комплекта колес обычной Fiesta ST.
Под капотом Fiesta ST Performance Edition по-прежнему установлен 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор. Его отдача — 200 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» Fiesta ST разгоняется за 6,5 секунды и способна достигнуть 232 километров в час.
Ford Fiesta ST Performance Edition будет доступна только на рынке Великобритании. Тираж версии составит 600 экземпляров. Ожидается, что цена составит около 25 500 фунтов стерлингов (2 160 000 рублей по текущему курсу).