Хот-хэтчу Ford Fiesta ST добавили продвинутую трековую подвеску

Главное в Ford Fiesta ST Performance Edition — подвеска. Хэтчбек получил особые настройки, более жесткие пружины Ford Performance Blue и регулируемые амортизаторы с 12 режимами работы на сжатие и 16 – на отбой. Дорожный просвет снизился на 15 миллиметров спереди и 10 миллиметров сзади. Для оптимизации работы элементов подвески инженеры Ford дорабатывали хот-хэтч на Нюрбургринге.