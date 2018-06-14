На британское телевидение вернется конкурент Top Gear

В эфир британского телевидения вернется автошоу Fifth Gear, которое было закрыто два года назад. Об этом в своем твиттере сообщил один из постоянных ведущих передачи Тифф Ниделл.

По словам Ниделла, новый сезон «Пятой передачи» выйдет в эфир в сентябре на телеканале QuestTV (принадлежит сети Discovery Networks). Вместе с ним в передаче будет сниматься прежний соведущий Тиффа Джейсон Плато.

Тифф Ниделл был ведущим шоу Top Gear с 1987 года. В 2001-м корпорация BBC закрыла передачу и он вместе со всей съемочной группой перешел на канал Channel 5, запустив Fifth Gear.

Постоянными соведущими Ниделла, помимо Плато, ранее также были Вики Батлер-Хендерсон, Джонни Смит, а также Том Форд и Квентин Уилсон. Присоединится ли к новому сезону кто-то из них, пока неизвестно.

Did some filming yesterday for a new series of ... @FifthGearTV!! Yes, after a three year break we’re back for more in September. — Tiff Needell (@tiff_tv) 14 июня 2018 г.

На канале Channel 5 шоу Fifth Gear просуществовало до 2001 года. С 2012 по 2014-й передача выходила на Discovery, а с 2015-го — на History Channel.