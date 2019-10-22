Посмотрите на аварию из «Пункта назначения» в реальной жизни

На первый взгляд может показаться, что выжить в такой аварии невозможно, однако водителю «Ниссана» отчасти повезло. То, что спасло его жизнь, и стало причиной аварии — как рассказали полицейские CNN, мужчина нагнулся, чтобы поднять упавший на пол предмет, и в этот момент его автомобиль налетел на лесовоз.
Начальник пожарной охраны добавил, что помимо «удачного» положения водителя его спасла чистая случайность — его лицо оказалась в небольшом пространстве между бревен, которое, по словам полицейского, будто «было создано специально для его головы». Спасателям потребовалось распилить около 40 бревен, чтобы извлечь водителя из салона, после чего его увезли в больницу.
По данным журналистов и полицейских мужчина отделался незначительными травмами, однако в комментариях под постом на фейсбуке некоторые пользователи пишут, что после аварии его отправили на экстренную операцию, которая продлилась около семи часов. По их словам, он получил перелом ключицы и еще нескольких костей, но сейчас его состояние стабилизировалось и жизни ничего не угрожает.