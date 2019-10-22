Посмотрите на аварию из «Пункта назначения» в реальной жизни

По данным журналистов и полицейских мужчина отделался незначительными травмами, однако в комментариях под постом на фейсбуке некоторые пользователи пишут, что после аварии его отправили на экстренную операцию, которая продлилась около семи часов. По их словам, он получил перелом ключицы и еще нескольких костей, но сейчас его состояние стабилизировалось и жизни ничего не угрожает.