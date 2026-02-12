Финансовый нокаут: чистая прибыль Mercedes-Benz сократилась вдвое

"Чистая прибыль германского автопроизводителя Mercedes-Benz упала почти вдвое в 2025 году по сравнению с годом ранее. Она снизилась примерно на 49%, с €10,4 млрд до €5,3 млрд", – сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Оборот Mercedes-Benz снизился до €132,2 млрд (–9%), операционная прибыль — до €5,82 млрд (–57%). Суммарные продажи составили около 2,16 млн машин, при этом в Китае реализация упала на 19%.