В Госдуму внесли закон о наказании за опасное вождение

В Госдуму внесли закон о наказании за опасное вождениеПри повторном нарушении предлагается лишать прав
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что опасное вождение — причина до 80 процентов всех аварий. По задумке авторов, проект дополнит главу 12 российского КоАП новой статьей номер 12.38 с административной ответственностью за «нарушение ПДД, выразившееся в опасном вождении».
Согласно ей, наказывать будут также водителей, публикующих в соцсетях видео с лихачами и хамским отношениям к другим участникам дорожного движения.
Штраф за опасное вождение составит от трех до пяти тысяч рублей. Если автомобилист попадется на нарушении повторно, его лишат водительских прав на срок от одного до трех месяцев.
Сам термин «опасное вождение» появился еще в 2016 году. Однако наказания для таких водителей нет до сих пор из-за сложностей определения.
В 2024 году средний штраф за нарушение ПДД в России вырос до 733 рублей. Самый большой чек в Москве — 909 рублей, хотя еще в прошлом году составлял 740. А в Ульяновске, Казани и Костроме средняя сумма штрафа не превышает 400 рублей.