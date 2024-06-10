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Опубликовано 10 июня 2024, 13:45
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В Госдуму внесли закон о наказании за опасное вождение

При повторном нарушении предлагается лишать прав
В России появится еще один штраф для водителей. В Госдуму был внесен законопроект, который дополнит КоАП новой статьей, подразумевающей наказание за опасное вождение. Он уже поддержан правительством, сказал в своем Telegram-канале один из авторов проекта, депутат Ярослав Нилов из ЛДПР. Наказание для лихачей, предусмотренное законопроектом, — штраф от трех до пяти тысяч рублей и лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
В Госдуму внесли закон о наказании за опасное вождение
© Михаил Воскресенский / РИА Новости
Мария Руцкая

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что опасное вождение — причина до 80 процентов всех аварий. По задумке авторов, проект дополнит главу 12 российского КоАП новой статьей номер 12.38 с административной ответственностью за «нарушение ПДД, выразившееся в опасном вождении».

Согласно ей, наказывать будут также водителей, публикующих в соцсетях видео с лихачами и хамским отношениям к другим участникам дорожного движения.
Штраф за опасное вождение составит от трех до пяти тысяч рублей. Если автомобилист попадется на нарушении повторно, его лишат водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

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Сам термин «опасное вождение» появился еще в 2016 году. Однако наказания для таких водителей нет до сих пор из-за сложностей определения.

В 2024 году средний штраф за нарушение ПДД в России вырос до 733 рублей. Самый большой чек в Москве — 909 рублей, хотя еще в прошлом году составлял 740. А в Ульяновске, Казани и Костроме средняя сумма штрафа не превышает 400 рублей.