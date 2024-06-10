В Госдуму внесли закон о наказании за опасное вождение

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что опасное вождение — причина до 80 процентов всех аварий. По задумке авторов, проект дополнит главу 12 российского КоАП новой статьей номер 12.38 с административной ответственностью за «нарушение ПДД, выразившееся в опасном вождении».

Согласно ей, наказывать будут также водителей, публикующих в соцсетях видео с лихачами и хамским отношениям к другим участникам дорожного движения.

Штраф за опасное вождение составит от трех до пяти тысяч рублей. Если автомобилист попадется на нарушении повторно, его лишат водительских прав на срок от одного до трех месяцев.