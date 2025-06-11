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Опубликовано 11 июня 2025, 15:50
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Один штраф для водителей в России вырастет в 14 раз

За повторное нарушение предлагают лишать прав
В России резко вырастет штраф за отказ остановить машину по требованию. Госдума приняла во втором чтении законопроект, увеличивающий штраф за отказ водителя остановиться по требованию полиции. Наказывать за это предлагается на сумму от 7 до 10 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Таким образом, базовый штраф увеличится в 14 раз, а максимальный — в 12,5 раза.
Один штраф для водителей в России вырастет в 14 раз
© Виталий Тимкив / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Законопроект об увеличении штрафа, предусмотренного частью 2 статьи 12.25 КоАП, внесли в нижнюю палату еще в феврале 2024 года. В первом чтении он был принят в сентябре, а теперь прошел и второе.

Сейчас за отказ остановиться по требованию полицейского, таможенника или другого лица, осуществляющего контроль в сфере транспорта, штрафуют на 500−800 рублей. Законопроект установит санкцию в размере от 7 до 10 тысяч.

За повторное нарушение предлагается наказывать лишением прав управления автомобилем на срок до полугода или еще одним штрафом в размере 10 тысяч.

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Кроме того, проект дополняет статью 12.21.1 КоАП, касающуюся правил движения крупногабаритного ТС. Так, вводится наказание за невыполнение требования о прохождении весового и габаритного контроля. Владельца предлагают штрафовать на 600 тысяч рублей, хотя ранее речь шла о 100 тысячах.

Ко второму чтению готовят документ, который увеличит штрафы для владельцев автомобилей и мотоциклов с громким выхлопом. Минимальное взыскание составит пять тысяч рублей, а владельцам машин с мощными моторами придется раскошелиться на сумму до 30 тысяч. Нынешний штраф в 500 рублей неэффективен, считают авторы проекта.

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
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