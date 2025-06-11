Один штраф для водителей в России вырастет в 14 раз

Законопроект об увеличении штрафа, предусмотренного частью 2 статьи 12.25 КоАП, внесли в нижнюю палату еще в феврале 2024 года. В первом чтении он был принят в сентябре, а теперь прошел и второе.

Сейчас за отказ остановиться по требованию полицейского, таможенника или другого лица, осуществляющего контроль в сфере транспорта, штрафуют на 500−800 рублей. Законопроект установит санкцию в размере от 7 до 10 тысяч.

За повторное нарушение предлагается наказывать лишением прав управления автомобилем на срок до полугода или еще одним штрафом в размере 10 тысяч.