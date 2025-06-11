Один штраф для водителей в России вырастет в 14 раз

Один штраф для водителей в России вырастет в 14 разЗа повторное нарушение предлагают лишать прав
Законопроект об увеличении штрафа, предусмотренного частью 2 статьи 12.25 КоАП, внесли в нижнюю палату еще в феврале 2024 года. В первом чтении он был принят в сентябре, а теперь прошел и второе.
Сейчас за отказ остановиться по требованию полицейского, таможенника или другого лица, осуществляющего контроль в сфере транспорта, штрафуют на 500−800 рублей. Законопроект установит санкцию в размере от 7 до 10 тысяч.
За повторное нарушение предлагается наказывать лишением прав управления автомобилем на срок до полугода или еще одним штрафом в размере 10 тысяч.
Кроме того, проект дополняет статью 12.21.1 КоАП, касающуюся правил движения крупногабаритного ТС. Так, вводится наказание за невыполнение требования о прохождении весового и габаритного контроля. Владельца предлагают штрафовать на 600 тысяч рублей, хотя ранее речь шла о 100 тысячах.
Ко второму чтению готовят документ, который увеличит штрафы для владельцев автомобилей и мотоциклов с громким выхлопом. Минимальное взыскание составит пять тысяч рублей, а владельцам машин с мощными моторами придется раскошелиться на сумму до 30 тысяч. Нынешний штраф в 500 рублей неэффективен, считают авторы проекта.