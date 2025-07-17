Власти снова хотят вернуть штрафы за среднюю скорость

Законопроект внесет изменения в две статьи КоАП — в частности, закрепит в кодексе понятие «средняя скорость», из-за которого ранее возникала загвоздка при попытках вернуть наказание. Штраф ввели в 2013 году и упразднили в 2021-м после возражений Верховного суда. Суд указывал, что штрафовать автомобилистов можно только с учетом указания конкретного места совершения нарушения, а участок между двумя дорожными камерами таковым не является.

Уже с 2022 года периодически стали звучать предложения о возврате такого наказания. В марте нынешнего года Минтранс и МВД сообщали, что решение «прорабатывается».