Власти снова хотят вернуть штрафы за среднюю скорость

Власти снова хотят вернуть штрафы за среднюю скоростьНаказание отменили еще в 2021 году
Законопроект внесет изменения в две статьи КоАП — в частности, закрепит в кодексе понятие «средняя скорость», из-за которого ранее возникала загвоздка при попытках вернуть наказание. Штраф ввели в 2013 году и упразднили в 2021-м после возражений Верховного суда. Суд указывал, что штрафовать автомобилистов можно только с учетом указания конкретного места совершения нарушения, а участок между двумя дорожными камерами таковым не является.
Уже с 2022 года периодически стали звучать предложения о возврате такого наказания. В марте нынешнего года Минтранс и МВД сообщали, что решение «прорабатывается».
В пояснительной записке к новому проекту отмечено, что это «спутник» другого проекта федерального закона. Последний разрешит проводить эксперимент по применению системы контроля средней скорости в Вологодской области.
В марте эта область, а также Ямало-Ненецкий автономный округ предлагали превратить свои территории в площадки для экспериментального правового режима, писал «Коммерсантъ». В разное время введение такого штрафа поддерживали власти Московской области, Татарстана и других регионов России.