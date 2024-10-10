Водителям в Москве начали приходить новые штрафы

Стоимость проезда по трассе лежит в диапазоне от 416 до 1,2 тысячи рублей в зависимости от наличия транспондера и класса транспортного средства. Штраф для легковушек составляет от трех до 10 тысяч рублей, для грузовиков и автобусов — 10-15 тысяч.

Такой размер санкций для «зайцев» определили власти Москвы. Столица первой из российских регионов воспользовалась правом устанавливать собственны штрафы для водителей, не оплачивающих проезд по платным дорогам.

До этого действовал единый штраф Ространснадзора — 1,5-5 тысяч рублей. Сборы раньше поступали только в федеральный бюджет, а теперь пополняют и региональные.