Водителям в Москве начали приходить новые штрафы

Водителям в Москве начали приходить новые штрафыОни лежат в диапазоне от трех до 15 тысяч рублей
Стоимость проезда по трассе лежит в диапазоне от 416 до 1,2 тысячи рублей в зависимости от наличия транспондера и класса транспортного средства. Штраф для легковушек составляет от трех до 10 тысяч рублей, для грузовиков и автобусов — 10-15 тысяч.
Такой размер санкций для «зайцев» определили власти Москвы. Столица первой из российских регионов воспользовалась правом устанавливать собственны штрафы для водителей, не оплачивающих проезд по платным дорогам.
До этого действовал единый штраф Ространснадзора — 1,5-5 тысяч рублей. Сборы раньше поступали только в федеральный бюджет, а теперь пополняют и региональные.
На проспекте Багратиона работает система «Свободный поток». Шлагбаумов нет: водители должны оплачивать проезд сами, либо деньги спишутся со счета, к которому привязан транспондер. Эксперты считают, что многие водители просто не в курсе, что попадают на платную дорогу, и властям нужно задуматься над новыми способами оповещения.
Сейчас в Москве две платные дороги — проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД), пока бесплатный для машин с московскими и областными номерами. В планах еще три. Они появятся на северо-западе и юге и сократят время, затрачиваемое на проезд, для 1,3 миллиона москвичей.