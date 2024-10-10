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Опубликовано 10 октября 2024, 15:57
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Водителям в Москве начали приходить новые штрафы

Они лежат в диапазоне от трех до 15 тысяч рублей
Москва начала штрафовать водителей-«зайцев» по-своему. 1 сентября Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) начала рассылать новые штрафы автомобилистам, не оплатившим проезд по платным трассам столицы. Чуть более чем за месяц, по 6 октября, было вынесено около 140 тысяч штрафов за неоплаченный проезд по проспекту Багратиона. Почти треть из них — 56 тысяч — были аннулированы, так как автомобилисты погасили долг в течение 20 дней.
Водителям в Москве начали приходить новые штрафы
© Михаил Воскресенский / РИА Новости
Мария Руцкая

Стоимость проезда по трассе лежит в диапазоне от 416 до 1,2 тысячи рублей в зависимости от наличия транспондера и класса транспортного средства. Штраф для легковушек составляет от трех до 10 тысяч рублей, для грузовиков и автобусов — 10-15 тысяч.

Такой размер санкций для «зайцев» определили власти Москвы. Столица первой из российских регионов воспользовалась правом устанавливать собственны штрафы для водителей, не оплачивающих проезд по платным дорогам.

До этого действовал единый штраф Ространснадзора — 1,5-5 тысяч рублей. Сборы раньше поступали только в федеральный бюджет, а теперь пополняют и региональные.

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На проспекте Багратиона работает система «Свободный поток». Шлагбаумов нет: водители должны оплачивать проезд сами, либо деньги спишутся со счета, к которому привязан транспондер. Эксперты считают, что многие водители просто не в курсе, что попадают на платную дорогу, и властям нужно задуматься над новыми способами оповещения.

Сейчас в Москве две платные дороги — проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД), пока бесплатный для машин с московскими и областными номерами. В планах еще три. Они появятся на северо-западе и юге и сократят время, затрачиваемое на проезд, для 1,3 миллиона москвичей.

Источник:Коммерсантъ
Автор:Мария Руцкая
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