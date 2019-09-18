Некоторым россиянам разрешат не платить штрафы ГИБДД

О проекте поправок в Бюджете кодекс сообщила «Российская газета» со ссылкой на председателя Ассоциации юристов России Владимира Груздева. Специалист пояснил, что бюджетные недоимки для граждан-банкротов будут признаны безнадежными только после жесткого аудита имущественного состояния должника. При этом у попавшего в долговую яму гражданина взыщут всё, что положено по закону в счет погашения задолженности.

По оценке Судебного департамента России в 2018 году банкротами были признаны 41,8 тысячи человек. С должников списали 153,7 миллиарда рублей, причем у 18,5 тысячи граждан компетентные органы не смогли обнаружить имущества.